Campania, lotta al Coronavirus: obbligo di quarantena per chi viene dai seguenti Paesi. L’elenco (Di sabato 25 luglio 2020) obbligo di quarantena in Campania per chi arriva da determinati Paesi Esteri. A precisarlo è l’ultima ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca. Sono infatti tenuti a isolamento domiciliare a carattere fiduciario per 14 giorni tutti i soggetti, italiani e non, che provengono da un elenco preciso di Paesi indicato all’interno del provvedimento. Campania, … L'articolo Campania, lotta al Coronavirus: obbligo di quarantena per chi viene dai seguenti Paesi. L’elenco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Dgs3Drago : @NandoBocchetti @casalaurito ...possono stare ‘con’ nessun altro e che, continuando sempre a guardare, la Campania… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: #AlexZanardi si trova nella fase più delicata della sua lotta per la vita. Gli siamo vicini ancora più di prima, perché… - enrydamy : RT @severino_nappi: #AlexZanardi si trova nella fase più delicata della sua lotta per la vita. Gli siamo vicini ancora più di prima, perché… - cgxx178 : RT @severino_nappi: #AlexZanardi si trova nella fase più delicata della sua lotta per la vita. Gli siamo vicini ancora più di prima, perché… - severino_nappi : #AlexZanardi si trova nella fase più delicata della sua lotta per la vita. Gli siamo vicini ancora più di prima, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania lotta AMR in Campania. Avviato percorso per quando il controllo dell'antimicrobico resistenza sarà un LEA. In arrivo un algoritmo per il monitoraggio Quotidiano Sanità Scisciano: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano 68enne e sequestrano un terreno

NAPOLI – Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli nell’Area Nord della città sul versante della lotta legata al fenomeno dello smaltimenti illecito dei rifiuti ...

Coronavirus: la Campania in allarme per una nuova ondata di contagi

La situazione dei contagi in Campania continua ad essere altalenante ... La cosa non accadeva dallo scorso marzo e determina un evidente passo indietro nella lotta all’epidemia. A sottolineare la ...

NAPOLI – Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli nell’Area Nord della città sul versante della lotta legata al fenomeno dello smaltimenti illecito dei rifiuti ...La situazione dei contagi in Campania continua ad essere altalenante ... La cosa non accadeva dallo scorso marzo e determina un evidente passo indietro nella lotta all’epidemia. A sottolineare la ...