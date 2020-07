Campania, boom di contagi in un solo giorno: sono 21. Prime multe da mille euro (Di sabato 25 luglio 2020) Il coronavirus in Campania rialza la testa. sono 21 i nuovi positivi in un solo giorno. A comunicarlo il bollettino del 25 aprile dell’Unità di Crisi. Un numero in crescita da giorni, ma che per la prima volta, dopo settimane, sfonda il “tetto” dei venti casi. Campania, bollettino del coronavirus: 21 nuovi casi Ieri i … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

wam_the : Boom di contagi in Campania. Focolai a Salerno e Caserta: tutti i dati - radiokisskiss : Boom di zanzare in Italia, Campania e Lombardia le regioni più colpite! ?? Si preannuncia un'estate pruriginosa ??… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: O core fa boom boom di Anthony! Sintonizzati ora. - luigimare : Basta disparità! In Italia abbiamo tutti lo stesso diritto di curarci. Sanità, i tagli tutti al Sud: è boom dei div… - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Sanità, i tagli tutti al Sud: è boom dei divari con la Campania penultima e la Lombardia al top di spesa -

Ultime Notizie dalla rete : Campania boom Boom di contagi in Campania. Focolai a Salerno e Caserta: tutti i dati The Wam Lampedusa, boom di arrivi di migranti. Il sindacato di polizia: "Trovati 25 positivi al Covid, servono strutture"

15:15Oroscopo del giorno domenica 26 luglio 2020 15:15Sanità, Massimiliano Mosca nuovo primario ortopedia all’ospedale Villa Sofia a Palermo 15:15Lampedusa, boom di arrivi di migranti. Il sindacato di ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, incremento record di casi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ...

15:15Oroscopo del giorno domenica 26 luglio 2020 15:15Sanità, Massimiliano Mosca nuovo primario ortopedia all’ospedale Villa Sofia a Palermo 15:15Lampedusa, boom di arrivi di migranti. Il sindacato di ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ...