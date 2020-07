Campania, arriva una nuova ordinanza. Multe di 1000 euro a chi è senza mascherina (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza per contrastare l’epidemia di Covid. E’ la numero 63. Prevede, come annunciato ieri dal governatore, la chiusura dei negozi in cui gestori e clienti non indossano la mascherina e una multa di 1000 euro a chi viola l’obbligo oltre che la chiusura del negozio da 5 a 30 giorni. Per quanto riguarda i trasporti, la Regione ordina di fermare subito bus, treni e traghetti se a bordo c’è qualcuno senza mascherina. I passeggeri che contravvengono alla regola sono passibili di multa di 1000 euro e devono essere fatti scendere immediatamente dal mezzo di trasporto. Infine, la Campania si adegua alla ... Leggi su ilnapolista

napolista : Campania, arriva una nuova ordinanza. Multe di 1000 euro a chi è senza mascherina In vigore fino al 31 luglio. Chiu… - infoitinterno : Campania, nuova ordinanza di De Luca: multe a chi non indossa mascherina e quarantena per chi arriva dall'estero - giannettimarco : RT @fanpage: Campania, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero” - PulitiElena : RT @fanpage: Campania, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero” - fanpage : Campania, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero” -