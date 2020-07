Camici Lombardia, Toninelli contro Salvini: “Povero, il livello di ca***** che spara lo fa quasi diventare simpatico. Ma così infanga i morti” (Di sabato 25 luglio 2020) “Ma povero Salvini, il livello di cazzate che sta sparando lo fa quasi diventare simpatico se non avesse superato il limite. Oggi si è permesso di difendere Fontana dall’indagine che ha subito per frode nelle forniture pubbliche di Camici. Se tu difendi Fontana, di fatto vai a toccare e a infangare la sofferenza di migliaia di morti, e dei parenti delle vittime, e di tutti i lombardi che hanno sofferto durante questa pandemia”. Così l’ex ministro Danilo Toninelli, in un video sulla sua pagina Facebook, attacca il leader della Lega Matteo Salvini per aver difeso il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, indagato dalla Procura di Milano per “frode ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Attilio Fontana ”indagato” perché un’azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale… - reportrai3 : Per la vicenda dei camici, scoperta da #Report, risulta ufficialmente indagato il presidente della Lombardia Attili… - fattoquotidiano : Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - CassanoCris : RT @reportrai3: Per la vicenda dei camici, scoperta da #Report, risulta ufficialmente indagato il presidente della Lombardia Attilio Fontan… - zannazyu : RT @LegaSalvini: L’IRA DI #SALVINI: «SIAMO STUFI DI INDAGINI A OROLOGERIA» -