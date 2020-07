Camici anti-Covid, Fontana indagato. Il bonifico sospetto dal conto svizzero (Di sabato 25 luglio 2020) Un bonifico di 250mila euro al cognato Andrea Dini, da un suo conto in Svizzera, mai arrivato a destinazione perché ritenuto sospetto dall'istituto incaricato di effettuarlo. Ruota attorno a quello ... Leggi su leggo

