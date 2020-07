Calhanoglu, colpi di genio e tecnica. Il turco è insostituibile per il Milan (Di sabato 25 luglio 2020) Hakan Calhanoglu è sempre più al centro del Milan: il giocatore turco è ormai insostituibile per i rossoneri Anche contro l’Atalanta Hakan Calhanoglu ha dato seguito alle ottime prestazioni mostrate dopo il lockdown. Il turco ha suggellato la sua prova con un gol da autore: un colpo balistico di rara bellezza direttamente da calcio di punizione. La Gazzetta dello Sport esalta le qualità del giocatore turco, ormai pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli. L’ex Bayer Leverkusen ha un contratto in scadenza nel 2021, ma il Milan non è preoccupato sotto questo punto di vista. Una delle svolte di Calhanoglu è sicuramente il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, dentro e fuori dal ... Leggi su calcionews24

