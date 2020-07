Calciomercato Parma, per la difesa si pensa a Juan Jesus (Di sabato 25 luglio 2020) : i ducali possono rilanciare il brasiliano dopo il periodo deludente Ormai il matrimonio tra Juan Jesus e la Roma è arrivato al termine. Il giocatore ha vissuto un periodo davvero complesso e molto probabilmente lascerà la Capitale nelle prossime settimane. Sul difensore ex Inter c’è il Parma e, secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, ci sono già stati i primi contatti tra le parti. Il brasiliano ha per il momento un accordo fino al 2021 e difficilmente il suo contratto verrà prolungato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Parma, per la difesa piace #JuanJesus - LAROMA24 : Calciomercato Roma: contatti tra il Parma e Juan Jesus #AsRoma - forzaroma : Calciomercato #ASRoma, primi contatti tra #Parma e #JuanJesus - psbrdx : RT @PagineRomaniste: Mercato, il Parma su #JuanJesus: primi contatti tra le parti #ASRoma #Parma #calciomercato - PagineRomaniste : Mercato, il Parma su #JuanJesus: primi contatti tra le parti #ASRoma #Parma #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Convocati Parma: tornano Kucka e Gagliolo Calciomercato.com Calciomercato Parma, per la difesa si pensa a Juan Jesus

: i ducali possono rilanciare il brasiliano dopo il periodo deludente Ormai il matrimonio tra Juan Jesus e la Roma è arrivato al termine. Il giocatore ha vissuto un periodo davvero complesso e molto p ...

Diretta Napoli-Sassuolo ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli ospita il Sassuolo per il 36° turno del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso è reduce dalla sconfitta sul campo del Parma dopo la vittoria casalinga con l'Udinese ed è in ...

: i ducali possono rilanciare il brasiliano dopo il periodo deludente Ormai il matrimonio tra Juan Jesus e la Roma è arrivato al termine. Il giocatore ha vissuto un periodo davvero complesso e molto p ...NAPOLI - Il Napoli ospita il Sassuolo per il 36° turno del campionato di Serie A. La formazione di Gattuso è reduce dalla sconfitta sul campo del Parma dopo la vittoria casalinga con l'Udinese ed è in ...