Calciomercato Napoli, il Manchester City può offrire 70 milioni per Kalidou Koulibaly (Di sabato 25 luglio 2020) Il Napoli continua a risultare sempre più attivo sul mercato. Aurelio De Laurentiis tiene duro, ma sembra proprio che Kalidou Koulibaly entro il 5 ottobre sbarcherà in Premier League, come scrive La Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore. L’ultima offerta del Manchester City ammonta a 65 milioni di Euro, una cifra importante, ma ancora troppo lontana dalla valutazione del club partenopeo. Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli - Boga, gli aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - Angelredblack1 : Pessina spera nel #Milan: il club attende, #Napoli, #Roma e #Valencia fanno sul serio - sportli26181512 : Napoli, accordo con Boga!: Il Napoli ha l’accordo con Jeremie Boga.... -