Calciomercato Lazio, tutti pazzi per Immobile: anche il Manchester United sull’attaccante, Lotito… (Di sabato 25 luglio 2020) Quale futuro per Ciro Immobile?Serie A, Genoa-Inter: Nicola sceglie Iago Falque, Conte senza Barella e De Vrij. Le probabili formazioniNonostante i campionati non siano ancora terminati, diverse società stanno già iniziando a setacciare il mercato alla ricerca di rinforzi e ad avviare trattative in vista della sessione estiva. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', la permanenza di Immobile nella Capitale è tutt'altro che scontata. D'altra parte, l'attaccante della Lazio - che nel solo campionato di Serie A ha messo a segno fin qui 31 reti - sarebbe finito nel mirino di diversi top-club europei. Fra questi, anche il Manchester United, in cerca di un centravanti di ruolo che possa alternarsi ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Lazio, chieste informazioni al #RealMadrid per Borja #Mayoral - Mediagol : #Calciomercato #Lazio, tutti pazzi per #Immobile: anche il Manchester United sull’attaccante, Lotito… - calciomercatoit : ??#Inter e #Lazio - #Setti parla del futuro di #Kumbulla: 'Credo che sia una cosa che si deciderà nei prossimi 10 o… - FahdYg : RT @cmdotcom: Pres. #Verona: '#Inter o #Lazio? Bella lotta per #Kumbulla, si decide in 15 giorni' - tommandrea : Per il Presidente del #Verona, Maurizio Setti, sarà una bella lotta tra #Inter e #Lazio per Marash #Kumbulla. Il s… -