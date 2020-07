Calciomercato Benevento – E’ Kamil Glik il primo acquisto per la Serie A: lunedì le visite mediche (Di sabato 25 luglio 2020) Sfumato l’arrivo dell’attaccante Loic Remy a causa di problemi fisici, sarà Kamil Glik il primo acquisto del Benevento in vista della prossima annata in Serie A, la seconda nella storia dei sanniti, promozione stavolta raggiunta da protagonisti, avendo vinto il torneo cadetto con largo anticipo. Programmate visite mediche L’ex Bari e Torino sosterrà le consuete visite mediche il prossimo lunedì a Roma, e qualora non vi siano intoppi dal punto di vista fisico, sarà proprio il difensore polacco classe 1988, un innesto sicuramente molto utile per una neopromossa ambiziosa come il Benevento, che potrà contare su un apprezzato centrale difensivo con ... Leggi su giornal

