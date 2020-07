Calcio: Fonseca, Roma in un buon momento ma deve crescere (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - Roma, 25 LUG - "Stiamo in un buon momento sia tatticamente che fisicamente, ma dobbiamo continuare a crescere a tutti i livelli". Paulo Fonseca certifica i progressi della Roma legati anche al ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Fonseca, Roma in un buon momento ma deve crescere Tecnico:'Contro la Fiorentina sarà dura ma vogliamo vincere' - sportli26181512 : Fonseca alza il muro: 'Zaniolo non è un caso e Dzeko non è scontento': Fonseca alza il muro: 'Zaniolo non è un caso… - Fantacalcio : Roma-Fiorentina, Fonseca: 'Zaniolo va gestito, Dzeko sta bene' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Roma #Fonseca alza il muro: '#Zaniolo non è un caso e #Dzeko non è scontento' #RomaFiorentina - Gazzetta_it : #Roma #Fonseca alza il muro: '#Zaniolo non è un caso e #Dzeko non è scontento' #RomaFiorentina -