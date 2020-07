Cagliari, Simeone: “Qui accolto come un re, la Sardegna è unica. Firenze? La mia ragazza…” (Di sabato 25 luglio 2020) Parla Giovanni Simeone.L'attaccante del Cagliari in prestito dalla Fiorentina, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, si è espresso sul difficile periodo in maglia viola e sull'attuale stagione in rossoblù. Una rinascita per il cholito che, con 11 reti e 4 assist, ha contribuito in maniera importante alla discreta stagione dei sardi: "Ero da due anni lì, stavo bene, avevo tanti amici e mi ero fidanzato. Poi però persi il posto da titolare, quindi dissi a Montella che volevo restare e che mi sentivo più forte degli altri attaccanti che mi aveva messo davanti. Volevo riprendermi la maglia. La sua risposta non arrivò, nel senso che non mi fece giocare neanche un minuto nelle prime due partite di campionato, quindi decisi di andarmene. Il Cagliari è stata la squadra che mi ha voluto di ... Leggi su mediagol

