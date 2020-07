Brucia la casa di riposo, un morto e tre feriti. "Probabile causa accidentale" (Di sabato 25 luglio 2020) La Una vittima e tre feriti, è questo il bilancio provvisorio del tragico incendio scoppiato alla casa di riposo San Vincenzo alla Spezia , in via Palmaria. Il rogo nel quartiere del Canaletto è ... Leggi su lanazione

mmayr5 : RT @RadioSavana: Venezia, donna 59enne ospita #risorsaINPS marocchino 23enne in casa: la bestia le sfonda il cranio sbattendole la testa su… - infoitinterno : Brucia una casa di riposo, un morto e tre feriti - clagadil : RT @RadioSavana: Venezia, donna 59enne ospita #risorsaINPS marocchino 23enne in casa: la bestia le sfonda il cranio sbattendole la testa su… - infoitinterno : Brucia la casa di riposo, un morto e tre feriti - ErnestoNatali : RT @Filomen30847137: Ospita migrante in casa: lui le sfonda la testa e poi brucia il cadavere -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia casa

LA NAZIONE

Non sarà una cosa affatto facile rivedere l’assassino del marito per Maggie, ma è quello che accadrà nella stagione 11 di The Walking Dead La showrunner di The Walking Dead Angela Kang afferma che non ...E’ pesantissimo il bilancio dell’incendio avvenuto nella serata di ieri in una residenza per anziani di La Spezia, precisamente la Rsa San Vincenzo: un anziano di 77 anni è morto, mentre altri tre son ...