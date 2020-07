Brescia – Parma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tre streaming (Di sabato 25 luglio 2020) Brescia – Parma è una gara valida per la 36° giornata de campionato di Serie A. Alle ore 17:15 al Rigamonti inizierà una delle ultime 3 gare che vedranno protagonista il Brescia in Serie A, vista l’aritmetica retrocessione. Come detto i padroni di casa sono già in B, mentre i ducali hanno già conquistato la salvezza, una partita che ha già dato i suoi verdetti per il campionato, e che giocheranno per onorare il campionato, e per l’orgoglio di aver fatto parte a questo campionato che diventerà storico per il modo in cui si è svolto. Brescia – Parma: Probabili formazioni Lopez farà a meno di Sabelli, squalificato e degli infortunati Bisoli e Cistana. D’Aversa non avrà a ... Leggi su giornal

CarcarloMarr : @Julio_Arnes L’avvocato Giulio Arnesi sarà uno dei 3 spettatori in tv per Brescia-Parma. Eroe! - africanaradiook : Serie A 12:15 Brescia vs Parma 14:30 Genoa vs Inter 16:45 Napoli vs Sassuolo #AfricanaRadio - ParmaLiveTweet : Brescia-Parma, Rigamonti campo indigesto: solo cinque vittorie in trentuno precedenti - Wa1994_ : Remaining 3 games for each: Lecce: Bologna (A) - Udinese (A) - Parma (H) Genoa: Inter (H) - Sassuolo (A) - Verona… - BilskyVictor : 12:15 Serie A Italiana Brescia vs Parma ESPN 2 14:30 Serie A Italiana Genoa vs Inter Milan ESPN 2 16:45 Serie A I… -