Brescia-Parma: gol fantastico di Kulusevski per il nuovo vantaggio emiliano (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Gol ed assist per Dejan Kulusevski autentico protagonista del match della 36° giornata di Serie A 2019/2020 tra Brescia e Parma. Lo svedese dopo aver servito a Darmian l’assist per il primo gol stagionale, trova una grande giocata ed un bellissimo tiro che mette fuori causa Andrenacci e soprattutto riporta avanti i suoi all’81° di gioco. Di seguito lo splendido gol. Leggi su sportface

