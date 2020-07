Brescia-Parma, che errore di Sepe: il gol del pareggio di Dessena (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Il Brescia pareggia i conti. Nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa trovano la rete dell’1-1 grazie ad una follia di Sepe che, in palleggio, spreca una palla sanguinosa e regala la sfera ai padroni di casa che non si fanno pregare e trovano la via dell’1-1 grazie ad una conclusione vincente di Daniele Dessena. Leggi su sportface

