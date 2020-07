Brescia, Lopez: “La squadra aveva voglia di fare risultato. La prestazione di Tonali…” (Di sabato 25 luglio 2020) L'allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha commentato la gara affrontata dai suoi uomini contro il Parma, soffermandosi sulla preparazione mentale dei suoi ragazzi.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 997215" align="alignnone" width="594" Diego Lopez (getty images)/captionQueste le parole del tecnico nel dopo partita: "Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma era una gara controllata. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata: la squadra c'è e aveva voglia di fare risultato. Loro poi hanno trovato un gran gol, poi noi abbiamo avuto due-tre palle gol dove devi segnare. Vince chi fa gol. Sandro Tonali ha corso molto, nel momento in cui aveva la palla riusciva a ... Leggi su itasportpress

