Bosz sul futuro di Havertz: “Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, ha parlato del futuro di Kai Havertz, che piace tanto al Chelsea. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di The Sun: “Kai Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione, Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League”. FOTO: Dutch Football L'articolo Bosz sul futuro di Havertz: “Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

