Bolsonaro: 'Sono tornato negativo' e festeggia su Twitter sventolando l'idrossiclorochina (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato su Twitter di essere risultato negativo a un nuovo test per il coronavirus, il quarto per lui. Al post, Bolsonaro ha allegato una foto che lo ... Leggi su globalist

Negativo al tampone per il Coronavirus il presidente del Brasile Jair Bolsonaro: dopo le polemiche, ora il politico brasiliano esulta. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha rivelato poco fa di essere risultato negativo a un nuovo test per il coronavirus.