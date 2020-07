Bolsonaro: "Sono negativo al coronavirus". E fa pubblicità al farmaco antimalarico (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato su Twitter di essere risultato negativo a un nuovo test per il coronavirus, il quarto per lui. Al post, Bolsonaro ha allegato una foto che lo ritrae sorridente con in mano una confezione di idrossiclorochina, tornando così a fare propaganda per il farmaco antimalarico, di cui la comunità scientifica non riconosce un'efficacia contro il Covid-19. Bolsonaro, 65 anni, aveva annunciato di avere il coronavirus lo scorso 7 luglio. Da allora è stato in isolamento nel Palácio da Alvorada, residenza ufficiale del presidente, a Brasilia. Mercoledì era risultato positivo per la terza volta. Nel post Bolsonaro non ha specificato quando abbia effettuato ... Leggi su iltempo

globalistIT : - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Il presidente brasiliano #Bolsonaro: 'Sono negativo al #coronavirus'. E fa pubblicità al farmaco antimalarico #iltempoquotidi… - tempoweb : Il presidente brasiliano #Bolsonaro: 'Sono negativo al #coronavirus'. E fa pubblicità al farmaco antimalarico… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: 'Sono tornato negativo'. Bolsonaro festeggia su Twitter sventolando idrossiclorochina - DxZagor : @a_meluzzi Su questo non sono daccordo con Bolsonaro, considerando la gnocca che cè in Brasile avrebbe di meglio da postare ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro Sono Bolsonaro: "Sono negativo al Covid" Adnkronos Il presidente Bolsonaro negativo al Coronavirus: l’annuncio | Video

Bolsonaro ha comunicato di essere risultato negativo al test per il Coronavirus: l’annuncio è arrivato dal suo profilo Twitter Il presidente Jair Bolsonaro si mostra in una foto in cui fa colazione, c ...

Coronavirus, Bolsonaro annuncia: negativo a nuovo test

Brasilia, 25 lug. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato oggi di essere risultato negativo a un nuovo test per il Covid-19, senza precisare quando è stato eseguito. "RT-PCR ...

Bolsonaro ha comunicato di essere risultato negativo al test per il Coronavirus: l’annuncio è arrivato dal suo profilo Twitter Il presidente Jair Bolsonaro si mostra in una foto in cui fa colazione, c ...Brasilia, 25 lug. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato oggi di essere risultato negativo a un nuovo test per il Covid-19, senza precisare quando è stato eseguito. "RT-PCR ...