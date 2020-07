Bolsonaro, l’annuncio: è negativo al nuovo test (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato oggi di essere risultato negativo all’ultimo test per il Covid-19. “RT-PCR per Sars-Cov 2: negativo. Buongiorno a tutti“, ha scritto il leader su Twitter, pubblicando una foto che lo ritrae con il pollice alzato. Bolsonaro era risultato positivo per la prima volta lo scorso 7 luglio. Leggi su sportface

