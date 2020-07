Bolsonaro annuncia: sono negativo al test Covid. Il presidente aveva contratto il virus il 7 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato in un tweet di essere risultato negativo al test del coronavirus. Il 7 luglio Bolsonaro aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, positività confermata per la terza volta mercoledì scorso. Il Brasile è il secondo Paese più colpito dalla pandemia, dopo gli Stati Uniti, con oltre 2,3 milioni di casi e più di 85.000 morti. Il presidente Bolsonaro è stato accusato dai media ostili di avere minimizzato la pericolosità del virus. Il presidente brasiliano aveva infatti paragonato il Covid ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Bolsonaro annuncia: sono negativo al test Covid. Il presidente aveva contratto il virus il 7 luglio… - MarcoCampa10 : RT @Ric746: Bolsonaro fa un post e annuncia 'guarito dal Covid19', tripudio dei Q di casa nostra ma per Q non dovrebbe essere una farsa il… - LaPresse_news : Coronavirus, Bolsonaro annuncia: 'Sono negativo al nuovo test' - Ric746 : Bolsonaro fa un post e annuncia 'guarito dal Covid19', tripudio dei Q di casa nostra ma per Q non dovrebbe essere u… - occhio_notizie : 'Buongiorno a tutti. Test per Sars-Cov 2: negativo'. con queste parole e una foto sorridente il presidente… -