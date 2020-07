Bologna, Mihajlovic schietto: “questo calcio mi fa schifo. Musa Juwara? Non gioca così non si monta la testa” (Di sabato 25 luglio 2020) Il gol segnato contro l’Inter a San Siro gli aveva regalato gli onori della cronaca, mettendolo sotto i riflettori per qualche giorno. Marco Luzzani/Getty ImagesMusa Juwara dopo quell’exploit è un po’ finito fuori dai radar, il motivo lo ha spiegato Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match tra Bologna e Lecce: “Juwara non ha giocato sia per scelta tecnica e sia per preservarne l’equilibrio, quel giorno a Milano ne avevamo bisogno perché c’erano altri infortunati, ma in questo momento è più importante vedere Skov Olsen, a cosa mi può servire e se mi può servire. Perciò faccio giocare lui, per capire. Poi l’ho fatto anche per proteggere un po’ Musa, dopo ... Leggi su sportfair

