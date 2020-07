Bologna, Matteo Salvini inaugura la nuova sede della Lega (Di sabato 25 luglio 2020) Matteo Salvini ne ha approfittato per presentare il candidato del centrodestra per Bologna. La Borgonzoni si offre per dare una mano Sempre in piena campagna elettorale, anche quando l’interesse in realtà è altrove. Matteo Salvini è sempre in moto in giro per l’Italia, e questa volta si è fermato a Bologna. Il leader della Lega ha dedicato il punto d’ascolto della Lega a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, in piena campagna elettorale, in un’intervista, si era sbilanciato proprio a favore dell’ex ministro dell’Interno. Il tecnico, però, non vota in Emilia-Romagna. In più, il politico ha inaugurato la ... Leggi su zon

