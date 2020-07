Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 25 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 274 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 274 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 245.864 casi accertati da inizio epidemia. In Lombardia secondo giorno consecutivo senza decessi. Il totale dei morti è pari a 35.102; sono 5 le persone decedute nella giornata odierna. Sale a 198.320 il bilancio dei guariti con 128 persone guarite oggi. Gli attualmente positivi sono 12.442 (+131). Calano di 5 unità i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi raggiungono ... Leggi su zon

