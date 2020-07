Bollettino Coronavirus 25 luglio: 275 i nuovi casi, calano i guariti (Di sabato 25 luglio 2020) Come ogni giorno il Ministero della Salute pubblica il Bollettino dei contagi da Coronavirus delle ultime 24 ore: 275 i nuovi casi Continua ad essere monitorata la situazione dei contagi da Coronavirus in Italia. Anche oggi il Ministero della Salute rende pubblico il Bollettino con i nuovi dati delle ultime 24 ore. Nell’ultimo giorno i nuovi contagi nel paese sono 275, piccolo rialzo dunque rispetto ai 252 di ieri. Resta invariato il dato sui decessi che si fermano a 5 unità come ieri. Il dato più significativo è quello riguardante i guariti che calano notevolmente rispetto a ieri. Infatti oggi sono risultati 128 guariti mentre nella giornata precedente ce ne erano stati 350. ... Leggi su bloglive

