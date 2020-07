Bielorussia, Lukashenko vincerà di nuovo. Ma il non allineamento non è ancora possibile (Di sabato 25 luglio 2020) di Tullio Rapone Le prossime elezioni in Bielorussia sembrano seguire un copione già visto. Candidati esclusi per i motivi più disparati se non peggio, sovraesposizione mediatica del Presidente uscente Lukashenko col sostegno, più o meno velato, della Chiesa Ortodossa eccetera. Per noi non è facile accettare un personaggio che, dopo aver vinto le elezioni nei primi anni ‘90, non se ne è più andato. Definito “l’ultimo dittatore in Europa”, in uno Stato dove ancora vige la pena di morte e i servizi segreti si chiamano ancora Kgb, Lukashenko vincerà sicuramente anche questa volta. Putin potrà dormire sonni tranquilli senza avere un’altra Ucraina sotto casa e Lukashenko continuerà a far finta di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Perché i media non parlano dell'offerta di 940 milioni di euro fatta dall'FMI a Lukashenko per imporre il lockdown anti-Covid in Bielorussia?

Nonostante sia clamorosa: il Fondo monetario Internazionale ha “offerto” al presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko 940 milioni di euro se imponeva il lockdown anti-Covid. “Offerta” ...

