Bengalese positivo al Covid-19 in viaggio verso Sabaudia. Individuato e portato in ospedale (Di sabato 25 luglio 2020) Sapeva di essere positivo al Coronavirus. Questo non ha impedito a un Bengalese di mettersi in viaggio da Roma in direzione Sabaudia. È sceso alla stazione di Priverno Fossanova e da lì è salito su un autobus che lo ha portato nella nota località balneare. Lo riporta Il Messaggero.Una volta giunto nella città pontina, l’uomo, un venditore ambulante Bengalese, è stato Individuato dalla polizia locale - sembra allertata da un connazionale dell’uomo - che con il supporto dei carabinieri lo hanno fermato. Successivamente è stato trasportato, con un’autoambulanza della Croce Azzurra, con tutte le misure anti Covid, presso ... Leggi su huffingtonpost

