Benevento, sfumato Remy ora l’obiettivo è un altro ex Chelsea (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la promozione in Serie A il Benevento di Vigorito sogna una campagna acquisti di tutto rispetto. La società campana aveva di fatto chiuso per l'arrivo dell'ex Chelsea Loic Remy, ma un problema riscontrato durante le visite mediche ha bloccato l'affare. Ecco quindi che la squadra neo promossa ha cambiato obiettivo.Benevento, TENTAZIONE STURRIDGEcaption id="attachment 997155" align="alignnone" width="300" Sturridge (Getty Images)/captionLa nuova tentazione in casa Benevento si chiama Daniel Sturridge. A riportare la notizia è il Daily Mail che ha parlato di un concreto interesse per l'attaccante inglese. Lo stesso presidente Vigorito ha parlato: "Avere Sturridge sarebbe un onore per tutti i club italiani". Dall'Inghilterra ancora non filtrano indiscrezioni riguardo le cifre ... Leggi su itasportpress

