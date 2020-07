Benevento, M5S apre campagna elettorale. Ciarambino: “Sannio non diventi l’immondezzaio campano” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Il M5S ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali nel Sannio. A Benevento, nei locali di Palazzo Paolo V, si sono ritrovati i candidati grillini alle regionali, Molinaro e Coletta, il viceministro dell’economia Laura Castelli, il candidato alla presidenza della Regione Valeria Ciarambino, e la folta delegazione parlamentare sannita composta dai deputati Ianaro e Maglione e le senatrici Ricciardi e De Lucia. A fare gli onori di casa Pasquale Maglione che ha esordito sottolineando come “il Movimento Cinque Stelle sia l’unica forza che conservi credibilità in Campania. Caldoro e De Luca ormai li conosciamo e sappiamo di cosa non sono stati capaci”. Maglione ha rivolto, di seguito, un ... Leggi su anteprima24

