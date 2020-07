Benedetta Parodi dietro le quinte di Bake Off: il particolare sotto al vestito (Di sabato 25 luglio 2020) Recentemente si è parlato di Benedetta Parodi per via di un’importante ricorrenza che la giornalista, conduttrice tv e regina dei fornelli ha voluto festeggiare con tutti i suoi fan di Instagram: l’anniversario di matrimonio con Fabio Caressa. I due si sono sposati nel 1999, dunque qualche giorno fa hanno festeggiano 21 anni insieme, e dal loro amore sono nati tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego. E Benedetta Parodi ha voluto celebrare pubblicamente quel giorno speciale con un dolce messaggio per Fabio accompagnato da una loro foto del passato: “21 anni fa.. l’aspetto è un po’ cambiato, l’amore no”, ha scritto nella didascalia Benedetta, aggiungendo anche un cuoricino. Nello scatto i due sono evidentemente più giovani, ma ... Leggi su caffeinamagazine

Iononmiconosco_ : @_enz29 Ma quello bassino che conduce quel programma dove si tolgono la giacca? Il marito di quella Benedetta Parodi? - Roberto28576242 : Non vorrei lentamente trasformarmi in Benedetta Parodi sia chiaro - LenziEleonora : @LegaSalvini consiglio alla Azzolina di guardarsi tutte le puntate di Benedetta Parodi...l'argomento è il cibo, ver… - sophsdreams : @martaph01 Torta caprese di benedetta Parodi ?? praticamente cioccolato su cioccolato su cioccolato ma buonissima -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi Benedetta Parodi | Scatena le polemiche | Ecco la foto RicettaSprint Savona, quando la squadra di calcio era la Città

Da citare ancora tra gli accosciati Luciano Teneggi, Nino Parodi, Bruno Ferrero ... Fausto Buffarello, Carlo De Benedetti, Ivo Pastorino, Enrico Fabbri, Nicolò Siri) presenti nella parte viva di tutte ...

Benedetta Parodi dietro le quinte di Bake Off: il dettaglio ‘particolare’ mostrato sotto il vestito

In alcune delle sue Instagram Stories, Benedetta Parodi si è immortalata dietro le quinte di Bake Off: il dettaglio ‘particolare’ mostrato sotto il vestito. Benedetta Parodi dietro le quinte di Bake ...

Da citare ancora tra gli accosciati Luciano Teneggi, Nino Parodi, Bruno Ferrero ... Fausto Buffarello, Carlo De Benedetti, Ivo Pastorino, Enrico Fabbri, Nicolò Siri) presenti nella parte viva di tutte ...In alcune delle sue Instagram Stories, Benedetta Parodi si è immortalata dietro le quinte di Bake Off: il dettaglio ‘particolare’ mostrato sotto il vestito. Benedetta Parodi dietro le quinte di Bake ...