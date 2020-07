“Beccati!”. Cristian Gallella, dopo l’addio a Tara Gabrieletto salta fuori la foto con ‘lei’ (Di sabato 25 luglio 2020) La notizia della rottura di una delle coppie più longeve di Uomini e Donne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E dire che Cristian Galella e Tara Gabrieletto erano anche riusciti a superare persino le mille difficoltà di Temptation Island coronando poi il loro amore con un matrimonio da sogno. Era diverso tempo in effetti che non si parlava più di Cristian e Tara poi, negli ultimi giorni e a sorpresa, la notizia della fine della loro relazione. A quattro anni dalle nozze la coppia nata sotto le telecamere di Canale 5 è scoppiata, lasciando tutti senza parole. La rottura è ufficiale, ma ad oggi restano ancora ignoti i motivi che hanno portato all’addio. I due si sono infatti limitati ad annunciare la fine del loro rapporto per rispetto dei follower ... Leggi su caffeinamagazine

Cristian_FF_79 : RT @markorusso69: Cara Olanda , tie’ beccati sti du’ spicci e levate dai cojoni -

Ultime Notizie dalla rete : “Beccati” Cristian Sei di Palermo se… « Palermo blog Rosalio.it