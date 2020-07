Bayer Leverkusen, Bosz sicuro: «Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione» (Di sabato 25 luglio 2020) Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato di Kai Havertz accostato nei mesi scorsi anche alla Juventus: le sue parole Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in un’intervista al The Sun. Ecco le sue parole su Kai Havertz, centrocampista offensivo dei tedeschi accostato alla Juventus in occasione del doppio scontro nei gironi di Champions League. Bosz blinda il giovane centrocampista. «Kai Havertz sarà qui all’inizio della prossima stagione, Sono fiducioso che sarà con noi anche in Europa League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il turco è indispensabile per Pioli e nel ruolo di trequartista, la sua posizione naturale, sta esprimendosi al meglio delle sue possibilità. Da punto di domanda a quasi oggetto misterioso, discontinu ...

Giulio Donati potrebbe ripartire dalla Serie B. Esterno destro, classe 1990, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Dopo alcune esperienze in prestito, Donati ha raggiunto il punto più alto della sua ...

