Battiti live: prima puntata stasera E dopo la trasmissione sulle reti del gruppo Telenorba, domani su Italia 1 (Di domenica 26 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Domenica 26 luglio, su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e lunedì 27 luglio su Italia 1, andrà in onda in prima serata la prima puntata del Radionorba Vodafone Battiti live, il primo evento a riportare la musica live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale Italiane. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #Battitilivetogether. Lo show andrà in onda da Otranto, sul mega ... Leggi su noinotizie

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci conduce “Battiti Live” su Italia 1 - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, strepitosa con un amico in barca prima di Battiti Live - cescafadi : RT @Veronica20_o9: A rega solo io quando ho visto la pubblicità di battiti live dopo che ho visto #festivalbar2000 ho fatto la faccia schif… - vogliosolote__ : @Maria82702952 Stava registrando i battiti live ieri sera - Veronica20_o9 : A rega solo io quando ho visto la pubblicità di battiti live dopo che ho visto #festivalbar2000 ho fatto la faccia… -