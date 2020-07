Barcellona, guai fisici per ter Stegen: salta il Napoli? (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora problemi fisici per Marc-André ter Stegen. Come riportato in giornata dal quotidiano spagnolo AS, l’estremo difensore del Barcellona continua a soffrire di problemi al tendine rotuleo del ginocchio destro. Un infortunio che potrebbe costringere il tedesco a saltare la gara di Champions League contro il Napoli. Il portiere della Germania dovrebbe operarsi, ma probabilmente lo farà soltanto al termine della competizione europea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona guai Barcellona, ancora guai fisici per ter Stegen: possibile operazione al termine della Champions TUTTO mercato WEB Barcellona-Napoli, allarme ter Stegen: «Guai al tendine, rischio Champions»

Nella gara dell'andata di Champions a Napoli, Marc ter Stegen fu uno dei principali protagonisti. Le sue parade decisive evitarono il tracollo al Barcellona e il portiere tedesco è stato abile a farsi ...

Nella gara dell'andata di Champions a Napoli, Marc ter Stegen fu uno dei principali protagonisti. Le sue parade decisive evitarono il tracollo al Barcellona e il portiere tedesco è stato abile a farsi ...