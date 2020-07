Barbara D’Urso sirena in posa | Costume sgambato bianco | La foto (Di sabato 25 luglio 2020) Sensualità a corte per Barbara D’Urso, che non ha mancato di condividere uno scatto che la ritrae a bordo piscina mentre indossa un elegante Costume bianco sgambato. Barbara D’Urso si gode le vacanze estive Dopo una lunga e impegnativa stagione televisiva, Barbara D’Urso si sta finalmente godendo attimi di meritato relax. Come ogni anno, dopo … L'articolo Barbara D’Urso sirena in posa Costume sgambato bianco La foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Barbara D'Urso, topless in piscina: lo scatto super sexy manda in visibilio i fan - Valeria22534933 : Stamattina devo ancora capire la differenza tra un porno sul maxischermo in piazza a Bologna e un qualsiasi program… - TommasoCrocier3 : @NicolaPorro @RicoAlessandro Cipolla hai un programma di merda mi sembra lo stesso di barbara D'Urso tanti ospiti m… - francescodidoo : RT @DanDanSuxx2: I MIEI AMICI MI HANNO VERAMENTE REGALATO UN CARTONATO DI BARBARA D’URSO - JosephGhorna : @LaStampa Ma vi rendete conto che questo giovanotto dopo aver provocato la morte di 3 persone nel 2017 ora è già fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia