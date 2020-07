Barbara D’Urso, arriva il bacio in pubblico. Monica Setta commenta: “Sei stupenda…” [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Barbara D’Urso riceve un bacio inaspettato Da oltre un mese Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze estive dopo una stagione televisiva ricca d’impegni e particolarmente impegnativa. Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, Lady Cologno è stata alla guida di Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Quest’ultimo nel mese di marzo è stato chiuso per ragioni legate al lockdown. Nonostante sia in una località di campagna, Carmelita continua ad aggiornare il suo folto numero di follower con delle FOTO e clip che condivide quotidianamente sui social network. E a proposito di scatti, l’ultima condivisa su Instagram la mostra mentre riceve un bacio sul collo. Ebbene sì, a baciarla non è stato un ... Leggi su kontrokultura

