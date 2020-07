Bambino morto nel pozzo al campo estivo: 14 indagati per omicidio colposo, anche il sindaco (Di sabato 25 luglio 2020) Sono 14 gli avvisi di garanzia che la Procura della Repubblica di sta notificando oggi ad altrettanti indagati, per l'ipotesi di reato di , nell'inchiesta sulla morte del Bambino caduto in un pozzo ... Leggi su leggo

