Bambina mangia Nutella e sviluppa un violento eczema (Di sabato 25 luglio 2020) La mamma dà alla sua bimba di soli 4 anni una merendina alla Nutella. Ma è l’inizio di un lungo calvario. Sulla pelle della piccola spunta di tutto. Una Bambina mangia della Nutella e sviluppa una violenta reazione allergica, con un eczema che si diffonde su tutto il suo corpo. La mamma della piccola Zobiyah, … Leggi su viagginews

watashiohozon : ma Anna è scema o mangia sassi? No, perché dovrebbe essere matura ma invece è proprio una bambina e non capisce nie… - kenyaEin : RT @kenyaEin: Mi mancano gli alibi di mia nonna che anche se mi macchiavo d'omicidio 'povera bambina non mangia niente da giorni, un calo… - Oriana_Mati : RT @foresta233: Una bambina fa saltellare in mano una pallina e canta: -io ho la caramellina! Il fratello arriva da dietro, agguanta la car… - francoamicucci1 : RT @foresta233: Una bambina fa saltellare in mano una pallina e canta: -io ho la caramellina! Il fratello arriva da dietro, agguanta la car… - RAINB0SE0K : Bambina cade, si sbuccia il ginocchio e se lo mangia. -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina mangia Il bambino non vuole mangiare: 10 consigli Nostrofiglio.it Bambini, per una corretta idratazione e una dieta sana anche in vacanza ecco i consigli dei pediatri della Sipps

“Il mio bambino beve abbastanza?” È una domanda che, prima o poi, ogni mamma (e papà) si pone, dalla fine dell’allattamento in poi. Già, perché se è facile valutare quanto mangia il proprio figlio, no ...

La guida di mamma e papà vista dai bambini

Una delle domande più classiche da porre ai bambini e chi è più bravo, tra la mamma e il papà, a fare una certa cosa o a compiere una determinata azione. Una delle più frequenti riguarda il modo di gu ...

“Il mio bambino beve abbastanza?” È una domanda che, prima o poi, ogni mamma (e papà) si pone, dalla fine dell’allattamento in poi. Già, perché se è facile valutare quanto mangia il proprio figlio, no ...Una delle domande più classiche da porre ai bambini e chi è più bravo, tra la mamma e il papà, a fare una certa cosa o a compiere una determinata azione. Una delle più frequenti riguarda il modo di gu ...