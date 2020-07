Baby George, Charlotte e il piccolo Louis ‘diversi’. Impossibile non notarlo nelle ultime foto: “Lo ha deciso Kate Middleton” (Di sabato 25 luglio 2020) Kate Middleton, che fortuna avere una mamma così. Per i principini è un valore aggiunto. Una mamma giovane, bellissima e assolutamente alla moda, attenta a curare lo stile dell’intera famiglia. Sempre fresca, Kate punta sì sull’eleganza ma senza dimenticare che questa può passare anche e soprattutto dalla semplicità. I piccoli di casa reale crescono circondati dalla bellezza, quella vera. No ai loghi in vista, e per l’abbigliamento bandito per sempre il gusto barocco. Kate Middleton non tralascia la minuzia per i particolari, ma mostra anche il modo per essere eleganti senza commettere strafalcioni. Veste la famiglia con soluzioni che possono serenamente definirsi low-cost, comodi, casual ed eleganti. La Royal Family si tiene ben ‘allenata’ per le apparizioni in pubblico. ... Leggi su caffeinamagazine

DjBlaster : 'Baby' George compie 7 anni: la nuova foto di mamma Kate Middleton - vogue_italia : Che teneri! Tale padre, tale figlio ???? - ANSA_Lifestyle : Due foto del principe #George, in occasione del suo settimo compleanno, sono state diffuse da #KensingtonPalace. Il… - sorrisobot : RT @VanityFairIt: Hanno lo stesso sorriso... @RoyalFamily - VanityFairIt : Hanno lo stesso sorriso... @RoyalFamily -