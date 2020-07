Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Sembrano gemelli [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Benché il conduttore de L’Eredità tenga lontano dai riflettori la sua famiglia, sono spuntate alcune FOTO che rivelano l’identità di una persona molto importante per il presentatore. Come molti altri suoi colleghi, l’artista romano preferisce mantenere il riservo sui suoi affetti. Difficilmente Insinna mostra immagini che lo ritraggono in compagnia della sua fidanzata o di altri membri della sua famiglia d’origine. Eppure di recente il conduttore ha voluto omaggiare la sorella con uno scatto che li ritrae insieme e sorridenti. Impossibile non notare la somiglianza. La sorella di Flavio Insinna sembra la gemella ... Leggi su velvetgossip

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - rubio_chef : Riflettevo sul fatto che gli ospedali e le prigioni si assomiglino molto per certi versi. Ogni volta che una person… - _ange_la04_ : RT @cravintommo: @ one direction ok però vogliamo i quiz più difficili tipo “cos’è successo il 28 settembre 2013?” anche se non ce lo avete… - CanonF1 : @Cobretti_80 @beppesevergnini lo so che è importante, per voi che non l'avete vinto mai. Porèlli, vi capisco. - stob1t_ : Ma avete mai ascoltato una sola canzone di gdragon? Ma come cazzo fate a dire che sembra Spongebob quando canta PAS… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Marte come non lo avete mai visto: spettacolare tour video in 4K Everyeye Tech Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Sembrano gemelli [FOTO]

Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Benché il conduttore de L’Eredità tenga lontano dai riflettori la sua famiglia, sono spuntate alcune foto che rivelano l’identità di una ...

"Pleased to meet you": incontri con le star. Rita Marley

Bevo pochissimo, e mai a pranzo. Solo una volta ho fatto eccezione. Ne valeva la pena, perché il ristorante dove mi aveva portato il discografico della Universal era uno dei migliori d’Europa. Parigi, ...

Avete mai visto la sorella di Flavio Insinna? Benché il conduttore de L’Eredità tenga lontano dai riflettori la sua famiglia, sono spuntate alcune foto che rivelano l’identità di una ...Bevo pochissimo, e mai a pranzo. Solo una volta ho fatto eccezione. Ne valeva la pena, perché il ristorante dove mi aveva portato il discografico della Universal era uno dei migliori d’Europa. Parigi, ...