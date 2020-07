Aurora Ramazzotti: “Quando avevo 14 anni dicevano che mia madre era più bella di me. Non lo dimenticherò mai” (Di sabato 25 luglio 2020) “avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me”. Dopo la sua foto senza filtri diventata virale sui social nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare del rapporto con il suo corpo e la sua immagine, lasciandosi andare ad uno sfogo personale. “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni”, ha confidato ospite di Ogni Mattina, su Tv8. Soprattutto, non dimenticherà mai la copertina di quel giornale che immortalava lei e la madre, Michelle Hunziker, insieme ... Leggi su ilfattoquotidiano

