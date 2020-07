Atletica, Vittoria Fontana cresce nei 200 metri: primato personale di 23.62 (Di sabato 25 luglio 2020) Nell’ottava edizione del Trofeo Bracco cresce Vittoria Fontana nei 200 metri. La campionessa europea under 20 dei 100 a 23.62 (+0.5) sulla doppia distanza e riesce a togliere tre centesimi al record personale (23.65). “Era più un allenamento che una gara perché stiamo ancora caricando molto: doppia seduta tutti i giorni. Da tanto tempo non facevo un 200, l’obiettivo era correre rilassata e devo dire che rispetto a Savona sono stata più decontratta. Il crono, oggi, contava relativamente”, ha commentato la ventenne varesina. Si è rivista in pista anche Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che si è messa alla prova sui 400 piani e ha chiuso in 53.22 solamente due giorni dopo l’esordio nei 400hs (57.86 a Modena). Negli 800 vince Elena ... Leggi su sportface

