Atletica, Sara Fantini ed Erika Furlani brillano a Castiglione della Pescaia: i risultati delle azzurre (Di sabato 25 luglio 2020) Sara Fantini (Carabinieri) ed Erika Furlani (Fiamme Oro) protagoniste al Meeting di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in larga parte dedicato ai lanci. Nel martello torna sopra i settanta metri la Fantini: 70,56 per l’azzurra che si migliora di 26 centimetri e trova anche una serie consistente con altri tre lanci a 69,61, 69,52 e 69,23. La 22enne lanciatrice emiliana rafforza così il quarto posto nelle liste italiane di ogni epoca. Nelle gare extra-lanci, bella conferma nell’alto per la Furlani che salta 1,91 al primo tentativo, a tre centimetri dal primato personale di due settimane fa, e poi dà l’assalto per tre volte a 1,95. Leonardo Fabbri (Aeronautica) per ... Leggi su sportfair

