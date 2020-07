Atletica, meeting di Castiglion della Pescaia: Sara Fantini 70,56 nel martello, Erika Furlani 1,91 nell’alto (Di sabato 25 luglio 2020) Nel martello torna sopra i settanta metri la Fantini: 70,56 per l'azzurra che si migliora di 26 centimetri e trova anche una serie consistente con altri tre lanci a 69,61, 69,52 e 69,23. Nelle gare extra-lanci, bella conferma nell'alto per la Furlani che salta 1,91 al primo tentativo, a tre centimetri dal primato personale di due settimane fa Leggi su firenzepost

Nel martello torna sopra i settanta metri la Fantini: 70,56 per l’azzurra che si migliora di 26 centimetri e trova anche una serie consistente con altri tre lanci a 69,61, 69,52 e 69,23. La 22enne lan ...Prosegue la serie di eventi italiani per l’atletica leggera, oggi è andato in scena il Meeting di Castiglione della Pescaia: nella località in provincia di Grosseto è stato dato ampio spazio ai lanci ...