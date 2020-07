Atalanta, Gasperini: "Abbiamo perso un'opportunità" (Di sabato 25 luglio 2020) MILANO - "Il risultato ci sta, avremmo potuto vincere. Abbiamo perso un'opportunità" . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato così ai microfoni di Sky dopo l'incontro con il ... Leggi su corrieredellosport

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Sono soddisfatto dei ragazzi' ?? ??? 'I'm satisfied with the guys' ?? ??… - Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - zazoomblog : Milan-Atalanta Gasperini: “Infortunio Mbappé? Non giochiamo sulle disgrazie altrui” - #Milan-Atalanta #Gasperini: - infoitsport : Milan-Atalanta, Gasperini: 'Persa un'opportunità' - eclipsedlunatic : RT @andreavianel: Il Milan prende un palo nel secondo tempo senza Theo, Romagnoli e Bennacer. Neanche un tiro in porta dell'Atalanta in 45… -