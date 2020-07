Atalanta, Freuler ci crede: “Champions League? 3 gare secche, possiamo battere chiunque…” (Di sabato 25 luglio 2020) Pareggio per 1-1 per l'Atalanta a San Siro contro il Milan e anche il rimpianto di un rigore fallito. La Dea continua comunque la sua marcia spettacolare in questa stagione e si prepara al grande palcoscenico della Champions. Al termine della gara contro i rossoneri, Remo Freuler, centrocampista dei bergamaschi, ha approfondito proprio il tema legato alla Coppa ai microfoni di Sky.Freuler: "Champions? possiamo battere chiunque"caption id="attachment 996935" align="alignnone" width="734" Freuler (getty images)/caption"Scudetto? Difficile parlarne prima ma noi vogliamo provare a fare più punti possibili, se giochiamo come quest'anno, tutto è possibile", ha commentato Freuler sull'ipotesi di lottare per il Tricolore nella prossima stagione. E sullo stato di ... Leggi su itasportpress

infoitsport : Atalanta, Freuler: 'Secondi primi dei perdenti? Per noi è un grande traguardo' - infoitsport : Atalanta, Freuler: 'Champions? Sono tre gare secche, possiamo battere chiunque' - sportli26181512 : Milan-Atalanta, le pagelle: Calha delizioso (7), Leao in crescita, Malinovskyi via crucis (4,5): Milan-Atalanta, le… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Freuler: 'Champions? Sono tre gare secche, possiamo battere chiunque' - PianetaMilan : #Freuler e il sogno #Champions: 'Ci crediamo, altrimenti non andremmo nemmeno a Lisbona..' #MilanAtalanta -