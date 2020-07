ASUS e AMD: offerte su schede video, motherboard e molto altro (Di sabato 25 luglio 2020) Arrivano i saldi estivi e ASUS unisce le forze con AMD per fornire una serie di interessanti offerte su schede madri, monitor e schede video con rimborsi fino a 230 euro sul prezzo di acquisto. Vediamo i dettagli ASUS annuncia esclusivi cashback estivi per i propri prodotti. Acquistando infatti un prodotto selezionato tra scheda madre serie B450, scheda video Radeon, monitor gaming o una scheda video in abbinamento ad una scheda madre, è possibile ottenere un rimborso del valore riportato sul sito ufficiale. Ad esempio se acquistate una scheda video ROG STRIX RX 5700 XT O8G GAMING in abbinamento con una scheda madre ROG STRIX B450-I GAMING, avrete diritto ad un rimborso di 80 euro. I prodotti selezionati sono tantissimi ed ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Asus e AMD: offerte su schede video, motherboard e molto altro #tuttotek - samodpcdesign : Nuovi dettagli per AMG PROJECT con la spettacolare ROG CROSSHAIR VIII FORMULA ....accompagnata dai cavi di HardWir… - ViruSepidemique : @Sen_shizukama @ZimeFx @ZurackO @Aurelien_Sama @ASUS_ROG_FR @AMD_France ok Jean-Sensei - GamesArk_it : #ASUS e #AMD permettono di risparmiare su Schede Madri, Schede Video e Monitor @ASUSItalia @AMD @Star2Com_Srl… - SerialGamerITA : ASUS e AMD: un’estate ricca di risparmio -

Ultime Notizie dalla rete : ASUS AMD Asus e AMD, cashback su schede madre, monitor e schede video Hardware Upgrade ASUS e AMD: offerte su schede video, motherboard e molto altro

Arrivano i saldi estivi e ASUS unisce le forze con AMD per fornire una serie di interessanti offerte su schede madri, monitor e schede video con rimborsi fino a 230 euro sul prezzo di acquisto. Vediam ...

Asus e AMD, cashback su schede madre, monitor e schede video

Asus ha annunciato nuovi cashback per i propri prodotti. Acquistando infatti un prodotto selezionato tra schede madre serie B450, schede video Radeon, monitor gaming o una scheda video in abbinamento ...

Arrivano i saldi estivi e ASUS unisce le forze con AMD per fornire una serie di interessanti offerte su schede madri, monitor e schede video con rimborsi fino a 230 euro sul prezzo di acquisto. Vediam ...Asus ha annunciato nuovi cashback per i propri prodotti. Acquistando infatti un prodotto selezionato tra schede madre serie B450, schede video Radeon, monitor gaming o una scheda video in abbinamento ...