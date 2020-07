Ascolti TV | Venerdì 24 luglio 2020. La replica di Conti al 14.6%, Inga Lindstrom in prima tv all’11.4%. (Di sabato 25 luglio 2020) Una sposa in Fuga - Barbara Prakopenka e Felix Everding Su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 2.375.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Inga Lindstrom – Una Sposa in Fuga ha raccolto davanti al video 2.111.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Desideri Proibiti ha interessato 976.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Matrimonio al Sud ha catturato l’attenzione di 1.122.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 716.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di 660.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Geronimo ha registrato 494.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 X Factor – Il Sogno ha segnato l’1.8% con 320.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di ... Leggi su davidemaggio

