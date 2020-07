Arisa e il ritocchino al viso, lo ammette ma è pentita (Foto) (Di sabato 25 luglio 2020) Se potesse tornare indietro Arisa non rifarebbe più quel ritocchino al viso a cui ha ceduto. Dalle Foto della cantante vi siete accorti quale parte del viso ha ritoccato? Arisa ha fatto delle punturine alle labbra, un ritocco estetico per averle più carnose. Il risultato magari le è anche piaciuto ma poi si è pentita presto di avere ceduto a quella tentazione. La cantante prima di diventare famosa era una brava estetista, la sua è una vera passione, è così che spiega che le piace girare per centri estetici, le piace conoscere le nuove tecnologie e come si evolvono i trattamenti. Così tra un giro e l’altro, tra un trattamento e l’altro ha ceduto al ritocchino alle labbra. Lo ha ... Leggi su ultimenotizieflash

